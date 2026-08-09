Soykırımcı kendi vatandaşlarını da hedef aldı
İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik şiddete karşı çıkan ABD'li Yahudilerin ülkeye seyahat iznini iptal etti. ABD'deki Yahudiler için yayın yapan "The Forward" gazetesinin haberinde, Filistin topraklarını gasp eden İsraillilerin saldırılarına karşı Batı Şeria'da nöbet tutan bir grup ABD'li Yahudi'nin seyahat izinlerinin iptal edildiği belirtildi. Gazeteye konuşan aktivist Sam Sherman, Mesafir Yatta bölgesinde Filistinlilere destek olmak için yürüttüğü 7 haftalık gönüllü faaliyet sırasında seyahat izninin iptal edildiğine dair bir e-posta aldığını söyledi. Askerler tarafından birkaç kez durdurulup kimliğinin fotoğraflarının çekildiğini belirten Sherman, "Bu, benim ve grubumdaki birkaç kişinin başına aynı saat içinde geldi. Birkaçımız dakikalar arayla aynı e-postayı aldık" ifadelerini kullandı.