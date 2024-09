Soykırımcı kürsüde insanlık yerlerde

Küresel sistem yine insanlık sınavından geçemedi. ABD ve Batı'nın soykırım finansörlüğünü üstlendiği İsrail, arkasına aldığı bu sorumsuz destekle Birlemiş Milletler (BM) kürsüsünde temsil edildi. Üstelik konuşan Gazze Kasabı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu oldu. Gazze Şeridi'nde soykırım yapan, Lübnan'da katliamlarına devam eden ve Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin hakkında yakalama talebinde bulunduğu Netanyahu, BM Genel Kurulu'nda konuştu.Netanyahu konuşmasında bir kez daha Filistin topraklarındaki işgallerini meşrulaştırmaya çalıştı. Katil Netanyahu, Filistin toprağı Batı Şeria ve Gazze Şeridi'ni "İsrail" olarak gösteren bir harita kullandı. Gazze Kasabı konuşmasında Filistin ve Lübnan topraklarındaki saldırılarının devam edeceğini açık açık söyleyerek küresel sisteme yine meydan okudu.Siyonist İsrail'in Başbakanı Netanyahu'nun New York'a gelmesinden itibaren ise binlerce barış yanlısı sokaklara aktı. Netanyahu'nun kaldığı otel ile BM binasının önünde toplanan gönüllüler "Çocuklar öldürülmesin", "Artık yeter", "Savaş suçlusu Netanyahu tutuklansın" ve "Ateşkes" yazan pankartlar taşıdı. ABD polisi ise yine katliamcıların yanında yer aldı. Barış yanlısı çok sayıda gösterici gözaltına alındı.Terör devleti İsrail'in Başbakanı Binyamin Netanyahu, BM'de konuşurken salonda protesto ile karşılaştı. Türk heyetinin başı çektiği tepki esnasında çok sayıda ülke salondan ayrıldı. Salonda Türk heyetine Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Yıldız liderlik ediyordu.İsrail'in Hizbullah hedeflerine pazartesi gününden bu yana düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısı 775'e yükseldi. 5 binden fazla yaralının olduğu ülkede sağlık sisteminin alarm verdiği açıklandı. BM Mülteciler Yüksek Komiserliği Suriye Temsilcisi Gonzalo Vargas Llosa, Lübnan'dan son 72 saatte 30 bini aşkın kişinin Suriye'ye geçtiğini bildirdi. Ayrıca saldırılar nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kalanların sayısı da 500 bini geçti.KATİL İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında son 24 saat içerisinde 30'dan fazla Filistinli daha yaşamını yitirdi. İsrail'in vurduğu yerlerden biri de hastane bahçesine kurulan ve sivillerin sığındığı çadırlar oldu. 7 Ekim 2023'ten bu yana süren saldırılar nedeniyle 1.9 milyon Filistinli evlerini terk etmek zorunda kaldı. Bu kişilerden biri de Halima Abu Dayya oldu. Middle East Eye sitesindeki habere göre Dayya nine, 1948'deki etnik temizlik sırasında yani Nekbe'de de evini terk etmek zorunda kaldı. İkinci kez tecrit edilen Dayya'nın yaşadığı sağlık sorunlarına rağmen yakınlarına sık sık "Biz niye evimizden ayrıldık" şeklinde sorular sorduğu aktarıldı.KATİL Netanyahu'nun BM Genel Kurulu'ndaki konuşmasının hemen ardından Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta 10 patlama duyuldu. İsrail, savaş uçaklarının Dahiye bölgesindeki Hizbullah ana karargâhını vurduğunu açıkladı. İsrail basını da sığınak delici bombaların kullanıldığı saldırıda Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın hedef alındığını öne sürdü. Ancak iddiaları yalanlayarak Nasrallah'ın hayatta olduğunu belirten Hizbullah kaynakları, 6 binanın yıkıldığı saldırıda ilk belirlemelere göre 2 kişinin öldüğünü, 76 kişinin de yaralandığını bildirdi. Lübnan Başbakanı Necib Mikati, "Son saldırı, İsrail'in uluslararası ateşkes çağrılarıyla ilgilenmediğini gösteriyor. Elde edilen verilere göre, düşman İsrail'in düzenlediği bir dizi hava saldırısı çok fazla can kaybına yol açtı" diye konuştu.