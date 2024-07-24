Giriş Tarihi: 24.7.2024 21:33Son Güncelleme: 24.7.2024 21:41
Soykırımcı Netanyahu ABD Kongresi'nde alkışlarla karşılandı
Soykırımcı İsrail'in Başbakanı Netanyhahu, onur konuğu olarak gittiği ABD Kongresi'nde alkışlarla karşılandı. Netanyahu, soykırıma verdiği destekten ötürü ABD BaşkanıJoe Biden'a da teşekkür etti. Gazze Kasabı'nın konuşması, sık sık ayağa kalkan ve alkış tutan kongre üyeleri tarafından bölündü.
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Terör devleti İsrail'in Başbakanı Netanyahu, Cumhuriyetçi ve Demokrat liderlerin 'onur konuğu' davetini kabul ederek ABD Kongresi'nde konuşma yapmak üzere ülkeye gitti.
Soykırımcı Netanyahu, giriş yaptığı kongre salonunda alkışlarla karşılandı.
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Soykırımcı Netanyahu ABD Kongresi'nde alkışlarla karşılandı