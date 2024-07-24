Soykırımcı Netanyahu ABD Kongresi’nde alkışlarla karşılandı

Terör devleti İsrail'in Başbakanı Netanyahu, Cumhuriyetçi ve Demokrat liderlerin 'onur konuğu' davetini kabul ederek ABD Kongresi'nde konuşma yapmak üzere ülkeye gitti.

Soykırımcı Netanyahu, giriş yaptığı kongre salonunda alkışlarla karşılandı.