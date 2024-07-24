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Haberler Dünya Haberleri Soykırımcı Netanyahu ABD Kongresi'nde alkışlarla karşılandı
Giriş Tarihi: 24.7.2024 21:33 Son Güncelleme: 24.7.2024 21:41

Soykırımcı Netanyahu ABD Kongresi'nde alkışlarla karşılandı

Soykırımcı İsrail'in Başbakanı Netanyhahu, onur konuğu olarak gittiği ABD Kongresi'nde alkışlarla karşılandı. Netanyahu, soykırıma verdiği destekten ötürü ABD Başkanı Joe Biden'a da teşekkür etti. Gazze Kasabı'nın konuşması, sık sık ayağa kalkan ve alkış tutan kongre üyeleri tarafından bölündü.

Soykırımcı Netanyahu ABD Kongresi’nde alkışlarla karşılandı

Terör devleti İsrail'in Başbakanı Netanyahu, Cumhuriyetçi ve Demokrat liderlerin 'onur konuğu' davetini kabul ederek ABD Kongresi'nde konuşma yapmak üzere ülkeye gitti.

Soykırımcı Netanyahu, giriş yaptığı kongre salonunda alkışlarla karşılandı.

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Soykırımcı Netanyahu ABD Kongresi'nde alkışlarla karşılandı
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