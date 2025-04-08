Soykırımcı Netanyahu’dan, Türkiye açıklaması: Suriye’de askeri üs kurma isteği İsrail için tehlike oluşturuyor

Türkiye'nin Suriye'de attığı kararlı adımlardan rahatsız olan Netanyahu,"Türkiye'nin Suriye'de askeri üs kurma isteği İsrail için bir tehlike oluşturuyor. Biz buna karşı çıkıyoruz ve buna göre hareket ediyoruz." diye konuştu.

Netanyahu açıklamalarında, "Arkadaşım ve aynı zamanda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın arkadaşı olan Trump'a 'Yardımınıza ihtiyacımız olursa sizinle konuşuruz' dedim." ifadelerine yer verdi.

İran ile nükleer anlaşma sağlanamaması durumunda askeri seçeneğe yönelebileceklerini ifade eden Netanyahu, İran tüm nükleer tesislerini çalışmaz hâle getirmediği müddetçe anlaşmayı kabul etmeyeceklerini söyledi.