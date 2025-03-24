Soykırımcı ordusu Gazze’deki kara işgalini genişletmeye hazırlanıyor!

İsrail ordusu, ateşkes anlaşmasını bozarak yeniden saldırılar başlattığı Gazze Şeridi'nde kara işgalini genişletmek için hazırlıklar yürüttüğünü duyurdu. Öte yandan soykırımcı ordusunun 36’ncı Tümeni’nin daha önce Gazze’nin kuzeyinde ve Lübnan’ın güneyindeki saldırılara katıldığı hatırlatıldı.

Giriş Tarihi: 24 Mart 2025 00:20

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İsrail ordusunun en büyük tümeni olarak kabul edilen, zırhlı araçlar ve tanklardan oluşan 36'ıncı Tümen'in işgalin genişletilmesi hazırlıkları kapsamında Güney Komutanlığı'na konuşlandırıldığı aktarıldı.

Açıklamada, binlerce askerden oluşan birliklerin saldırılara katılmak için hazırlıklar yürüttüğü bildirildi. İsrail ordusunun 36'ıncı Tümeni'nin daha önce Gazze'nin kuzeyinde ve Lübnan'ın güneyindeki saldırılara katıldığı hatırlatıldı.