Soykırımcı Palantir’e protesto
ABD'nin yanı sıra İsrail'e de yapay zeka destekli gözetim teknolojileri üreten Palantir şirketinin önünde toplanan yüzlerce kişi, savaşları desteklediği gerekçesiyle şirketi protesto etti. Kullandığı gözetleme teknolojilerinden dolayı tartışmalara neden olan Palantir'in New York'taki şirket binasının önünde toplanan yüzlerce gösterici önce oturma eylemi yaptı, daha sonra yere yatarak caddeyi trafiğe kapattı. Palantir aleyhine sloganlar atan göstericilerden bazıları, "Palantir'den faydalananların elleri kanlı" yazılı pankartlar taşıdı.Bir süre sonra olay yerine gelen polis, 6. Cadde'yi trafiğe kapatan göstericilerin eylemine son verdi.