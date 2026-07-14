Soykırımcıdan işgalci kuruluşa 1.3 milyon dolarlık fon desteği
İsrail'in, işgal altında tuttuğu Doğu Kudüs'teki Umm Leysun Mahallesi'nde 450 konuttan oluşan yeni yasa dışı yerleşim yeri inşa etme planını onayladığı belirtildi. İsrailli insan hakları örgütü "Ir Amim"den yapılan açıklamada, yaklaşık 800 Filistinli ailenin yaşadığı Umm Leysun Mahallesi'ni kapsayan proje kapsamında bölgeye Filistin topraklarını gasbeden yaklaşık 2 bin İsraillinin yerleştirilmesinin beklendiği kaydedildi. Öte yandan İsrail Ulusal Güvenlik Bakanlığının, 6 ülkenin yaptırım listesine aldığı Filistin topraklarını gasbeden İsrailli bir kuruluşa 4 milyon şekel (yaklaşık 1,3 milyon dolar) mali destek sağlama kararı aldığı ortaya çıktı. Haaretz gazetesine göre, Bakanlık, işgal altındaki Batı Şeria'daki Filistin topraklarında faaliyet yürüten "Ahavat Gilad" adlı kuruluşla "ortak proje" yürütmek üzere sözleşme imzaladı.