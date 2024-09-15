Soykırımcılar yine ölüm yağdırdı: 26 şehit

Katil İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde soykırıma devam ediyor. İşgalci İsrail ordusu, Gazze kentinde çok sayıda evi vurdu. Sivil Savunma Müdürlüğü, İsrail ordusunun Gazze'deki "El-Umrani" ailesinin evine, Cibaliya Mülteci Kampı'nda da "Aşkar" ailesinin evine saldırı düzenlediğini bildirdi. Han Yunus kentindeki El-Mevasi bölgesinde ise Filistinlerin kaldığı çadırı vurdular. aralarında 6 çocuğun da bulunduğu en az 26 Filistinli hayatını kaybetti. İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 715'i çocuk, 11 bin 308'i kadın olmak üzere 41 bin 182 Filistinli öldü.Filistinlilerin topraklarını gasp eden İsrailli yerleşimciler, işgal altındaki Batı Şeria'nın doğusundaki Eriha'da "Arab el-Melihat" isimli topluluğun içme suyunu zehirledi. Sudan içen 72 koyun telef oldu. Öte yandan Filistin topraklarını gasp eden İsrailliler, Batı Şeria'nın Ramallah kentine bağlı Um Safa köyünde işgal etmek istedikleri araziye çadır kurdu.