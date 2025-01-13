Soykırımcılara ateşkes kıskacı

Siyonist İsrail rejimi çifte kıskaç altında. ABD'den ateşkes baskıları artarken Norveç'te ise Filistin devletinin tanınmasını önceleyen zirve yapılacak. İsrail'in Kanal 12 televizyonunun haberine göre ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın İsrail yönetiminden Ortadoğu'da gereksiz çatışmalar yaratmaktan kaçınmalarını istedi. ABD Başkanı Joe Biden'ın da Gazze Kasabı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüşerek ateşkes için baskı yaptığı açıklandı.

SİYONİSTLER BÖLÜNDÜ

İsrail'in soykırım finansörü olan ABD yönetimi her ne kadar daha önce de birçok kez ateşkes oyununa sarılsa da bu kez önemli bir aşamaya gelindiği ileri sürüldü.

Ateşkes ve rehine takasına arabuluculuk yapan Katar'dan "Anlaşmanın son taslağını Hamas ve İsrail'e verdik" açıklaması geldi. Dün yapılan açıklamalarda "Önümüzdeki 24 saat kritik" denildi. Öte yandan ateşkes görüşmeleri siyonistleri böldü. İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, "İsrail'in ulusal güvenliği için bir felaket" olarak adlandırdığı Hamas'la varılması beklenen Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının bir parçası olmayacaklarını belirtti.

TÜRKİYE DE KATILACAK

Katil İsrail'e bir baskı da düzenlenecek iki devletli çözüm zirvesi üzerinden uygulanıyor. Norveç, yarın Filistin'in devlet olarak tanınması ve Gazze katliamlarının durdurulması için iki devletli çözüm konferansına ev sahipliği yapacak. Toplantıya 80 ülkeden temsilci katılacak. Türk Dışişleri yetkilileri de zirvede olacak.





KUZEY GAZZE ABLUKASI: 100 GÜNDE 5 BİN KİŞİ ÖLDÜ

İsrail'in 465 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 46 bin 584'e yükseldi. Gazze Şeridi'nin kuzeyi ise 100 gündür İsrail'in ablukası altında. Bu süreçte Gazze'nin kuzeyinde 5 bin kişi ya öldü ya da kayboldu. 9 bin 500 kişi yaralandı. 2 bin 600 kişi ise alıkonuldu. Kuzey Gazze devasa bir enkaza dönüştü.



KATLİAMLARI BATI ŞERİA'YA TAŞIYACAKLAR

Filistin, İsrail'in, ilhak hazırlığı kapsamında Gazze Şeridi'nden Batı Şeria'ya soykırım ve tehcir politikalarını taşıma tehlikeleri konusunda uyardı. Filistin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "İşgal altındaki Batı Şeria'da ve Doğu Kudüs'te, işgali sürdürme ve Yahudi yerleşim yerlerini genişletip daha fazla Yahudi yerleşimci çekme çağrılarını, ihlallerin derinleşmesini teşvik eden resmi İsrail açıklamalarını ve pozisyonlarını kınıyoruz" ifadelerine yer verildi.