Soykırımcılara küresel baskı

Hollanda'nın Lahey kentindeki Uluslararası Adalet Divanı'nın (UAD) İsrail'in Filistin topraklarını işgal ettiğini kabul etmesinin yankıları sürerken Birleşmiş Milletler'den (BM) "iki devletli çözüm" vurgusu geldi. BM Sözcü Yardımcısı Farhan Haq "Geleceğe yönelik tek atılabilecek adım iki devletli çözüm" dedi. BM'nin her zaman "yasa dışı yerleşim yerlerine" karşı çıktığının altını çizen Haq, UAD'nin de bunu teyit ettiğini ifade etti. Öte yandan İsrail'in katliamına her türlü desteği veren müttefiklerinden de tepkiler gelmeye devam ediyor. Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Sebastian Fischer, İsrail Meclisi'nin (Knesset) Filistin devletinin kurulmasını reddetmesinden derin endişe duyduklarını dile getirdi. İngiltere'nin yeni İşçi Partisi hükümetinin Dışişleri Bakanı David Lammy ise BM Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı UNRWA'ya fon sağlamaya devam edeceklerini açıkladı.UAD'nin İsrail'in Filistin'i işgali, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki ilhak uygulamaları, apartheid ve ayrımcı uygulamaların hukuka aykırılığı hakkında danışma görüşünü açıklaması birçok ülke ve kurum tarafından memnuniyetle karşılandı. Uluslararası Adalet Divanı'nın aldığı karar sonrası, Güney Afrika'nın geçen yılın sonunda soykırım suçlamasıyla İsrail aleyhine açtığı dava merak ediliyor. Uluslararası mahkeme, Güney Afrika'nın başvurusunu esastan görüşmeyi kabul etti. Ancak soykırım suçlaması ile ilgili davanın uzun yıllar sürmesi bekleniyor. Uluslararası Adalet Divanı, Güney Afrika'nın talebi üzerine ocak ayından bu yana verdiği üç ayrı ara kararda, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılara derhal son vermesi gerektiğine hükmetti. İsrail hükümeti, Uluslararası Adalet Divanı'nın aldığı ara kararlara uymayacağını açıkladı.ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, ABD Başkanı Joe Biden ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Washington'da görüşeceğini belirtti. Sullivan, ikilinin 22 Temmuz'da düzenlenecek görüşmede, Gazze'de ateşkes ve esir takası konusunda anlaşmaya varmanın yollarını ele alacaklarını duyurdu. Öte yandan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail ile Hamas arasında ateşkesin çok yakın olduğunu kaydetti.Pakistan Binyamin Netanyahu'yu resmen "terörist" olarak tanıma kararı aldı. Başbakan Şahbaz Şerif'in Siyasi İşler Danışmanı Rana Sanaullah, Enformasyon ve Yayıncılık Bakanı Attaullah Tarar, Tahrik-i Lebbeyk Pakistan Partisi (TLP) temsilcileri'nin yaptığı toplantıda bir anlaşmaya varıldı. Anlaşma dahilinde Pakistan hükümeti, İsrail Başbakanı'nı resmen "terörist" olarak tanıyacak ve uluslararası toplumu da aynısını yapmaya davet edecek.İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'na düzenen saldırıda hayatını kaybeden 9 aylık hamile kadının karnındaki bebek kurtarıldı. Kamptaki Avde Hastanesi doktorları, hamile kadının karnındaki bebeği sezaryenle dünyaya getirdi. Bebeğin Aksa Şehitleri Hastanesi'ndeki yeni doğan servisinde bulunan kuvöze yerleştirildiği belirtildi.Katil İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı, son 48 saatte 98 artarak 38 bin 919'a yükseldi. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun son 48 saatte Gazze'nin çeşitli bölgelerinde 7 "katliam" gerçekleştirdiğini, söz konusu saldırılarda 71 Filistinlinin daha hayatını kaybettiğini, 163 kişinin yaralandığını belirtti. Öte yandan İsrail savaş uçakları Nusayrat Mülteci Kampı'nda evleri hedef aldı. Aralarında çocukların da bulunduğu 6 Filistinli yaşamını yitirdi. Gazze Şeridi'nde dokuz aydır süren saldırılar nedeniyle hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında cesetler bulunuyor.