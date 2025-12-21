Soykırımcılardan düğünde katliam

Terör devleti İsrail, iki yılı aşkın süredir soykırım yaptığı ve moloz yığınına çevirdiği Gazze'de ateşkese rağmen barbarlığını sürdürüyor. 10 Ekim'de yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasını her gün ihlal eden İsrail ordusu, Gazze şehrinin doğusundaki Et-Tuffah Mahallesi'nde bulunan bir barınma merkezini düğün sırasında topçu saldırısıyla hedef aldı. 1'i kadın 6 Filistinli hayatını kaybederken 8 kişi de yaralandı. Görgü tanıkları, İsrail güçlerinin, ambulans ve sivil savunma ekiplerinin olay yerine ulaşmasını engellediğini dile getirdi. Öte yandan, çöp yığınları arasında yaşam mücadelesi veren Filistinliler, ateşkesin "kâğıt üstünde" kaldığını ve savaşın bitmediğini ifade ediyor. Filistinliler bir yandan da kış koşullarıyla mücadele ediyor.