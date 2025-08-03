Soykırımcılardan Mescid-i Aksa’ya baskın

Gazze'de 7 Ekim 2023'ten bu yana 60 binden fazla Filistinliyi katleden terör devleti İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya yönelik provokasyonları da sürüyor. Filistinlilere yönelik insanlık dışı açıklamalarıyla bilinen İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, dün bir kez daha Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi. İsrail basınında yer alan video görüntülere göre, Ben Gvir, baskını Filistin topraklarını gasbeden bir grup İsrailliyle birlikte gerçekleştirdi. Baskında Yahudilik inancına göre "Tapınak'ın yıkılış dönümü"nü (Tişa BeAv) anma iddiasıyla Mescid-i Aksa'nın avlusunda "Talmud ayinleri" gerçekleştirildi.

AYİN YAPTILAR

Ben-Gvir, Aksa'nın avlusunda, kalabalık bir grupla çevrili halde cep telefonundan Talmud ayini duası okurken görüldü. Sabah saatlerinde ise Filistin topraklarını gasbeden yüzlerce İsrailli polisin gözetiminde Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi ve bazı "Talmud ayinleri" gerçekleştirdi. Üst düzey İsrailli yetkililerin Mescid-i Aksa'ya yönelik baskınları, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ofisinden önceden onay alındıktan sonra gerçekleştiriliyor. Ben-Gvir, 2022 yılının sonunda İsrail Ulusal Güvenlik Bakanlığı görevine başlamasından bu yana Mescid-i Aksa'ya birçok kez baskın düzenledi.

ALÇAK İSRAİL POLİTİKASI

Filistin Dışişleri Bakanlığı dün İsrailli fanatik örgütlerin Süleyman Mabedi'nin MÖ 586 ve MS 70 yıllarında iki kez yıkılışının yıl dönümü olarak kabul edilen Tişa BeAv olarak isimlendirilen yas ve oruç günü dolayısıyla "Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleme" çağrıları yaptığına işaret ederek uyarıda bulunmuştu. Bu girişimlerin Mescid-i Aksa'yı hedef alan "resmi İsrail politikalarının bir parçası" olduğu kaydedildi.

'TÜM İNSANLIK DEĞERLERİNE YÖNELİK BİR SALDIRIDIR'

Türkiye, İsrailli bakanların Mescid- i Aksa'ya düzenlediği baskını kınadı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, yaptığı paylaşımda "İsrailli bakanlarla beraber fanatik grupların, yüce değerimiz Mescidi Aksa'ya dönük saygısızlığını lanetliyoruz. Mescid-i Aksa'ya yapılan saldırı tüm insanlık değerlerine saldırıdır. Netanyahu hükümeti tüm dinlerin mensupları için tehdittir. Bu tehdide karşı tüm insanlık beraber hareket etmelidir" ifadelerini kullandı. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise "Bazı İsrailli bakanların İsrail polisinin koruması altında ve İsrailli yerleşimci gruplarla bugün Mescid-i Aksa'ya düzenledikleri baskını en güçlü biçimde kınıyoruz" denildi. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı da İsrail'in kutsal Mescid- i Aksa'ya yönelik tekrarlanan kışkırtıcı uygulamalarını en güçlü şekilde kınadı.

HAMAS'TAN BATI ŞERİA ÇAĞRISI: SALDIRILARA KARŞI HAREKETE GEÇİN

HAMAS, işgal altındaki Batı Şeria'da yaşayan Filistinlileri, Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarına karşı koymak için harekete geçmeye çağırdı. Hamas'tan yapılan açıklamada, İsraillilerin Batı Şeria'da işlediği cinayetlerin önemli ölçüde arttığına işaret edildi ve bu saldırılara karşı konulması için halkın "seferberliğine" ihtiyaç olduğu vurgulandı. "Batı Şeria'da yerleşimci saldırılarına ve işlenen iğrenç suçlara 'dur' denmesi için halkın harekete geçmesi, protesto ve eylemleri artırması gerektiği" ifade edildi. Öte yandan Filistin Dışişleri Bakanlığı, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Batı Şeria'daki saldırılarının caydırıcı uluslararası yaptırımlar gerektirdiğini belirtti. İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.