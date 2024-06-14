Soykırımcıların ateşkes oyunu

İsrail'ın soykırımı devam ederken, ABD'nin sunduğu ve BM Güvenlik Konseyi'nde onaylanan ateşkese dair belirsizlik sürüyor. ABD Başkanı Joe Biden, "Yakında ateşkes öngörmüyorum" dedi. ABD yönetimi topu hâlâ Hamas'a atıyor. İsrail'den ise henüz ateşkese dair tek bir açıklama gelmedi. ABD'nin sunduğu ateşkes ise belirsizliklerle dolu. Hamas, kalıcı bir ateşkes sağlanmadığı ve İsrail güçleri Gazze Şeridi'nden tamamen çekilmediği sürece kalan esirleri serbest bırakmayacağında ısrar ediyor. Biden geçen ay son teklifi açıkladığında her ikisini de içerdiğini söylemişti. Ancak Gazze Kasabı Binyamin Netanyahu ve İsrail Savaş Kabinesi, Gazze Şeridi'nden tamamen çekilmeyi ısrarla reddediyor.