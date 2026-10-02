Soykırımcının son tiyatrosu tutmadı
Dubai'den Tel Aviv'e giderken İsrail basınının "kaçırıldığını" öne sürdüğü yolcu uçağına dair bilinmezlikler sürüyor. İsrail basını iki pilotun kavga ettiğini belirtmiş, yardımcı pilotun Ummanlı olduğunu ve diğer pilotu bıçaklayarak uçağı düşürmeye çalıştığını iddia etmişti. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, uçağı düşürmeye çalıştığı iddia edilen pilotu durdurduğu öne sürülen İsrail yolcu ile bir araya geldi. Tesisatçılık yapan Yaniv Hayun isimli yolcuyu "kahraman" ilan eden Netanyahu, "Kaçırılan uçak 11 Eylül benzeri bir saldırı yapacaktı" dedi. ABD Başkanı Donald Trump, Netanyahu'nun verdiği bilgiler için, "Doğru olup olmadığını bilmiyorum" ifadesini kullandı. Ülkesinde 27 Ekim'de yapılacak genel seçimler öncesinde anketlerde çok düşük oy alacağı gözüken Netanyahu geçtiğimiz günlerde ülkesine yönelik bir saldırı tehdidi olduğunu ileri sürmüştü. Öte yandan Haaretz gazetesine göre Netanyahu'nun aksine ordu kaynaklarının seçimler öncesinde ülkeye yönelik bir saldırı hazırlığı veya operasyonel hareketlilik tespit etmediğini aktardı.
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