Soykırımcının yeni hedefi Refah

Siyonist İsrail rejimi Gazze Şeridi'ndeki soykırımlarına bir yenisini eklemeye hazırlanıyor. Saldırıların 119'uncu gününde 112 Filistintliyi daha katlettiler. İsrail'in 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda en az 11 bin 500'ü çocuk, 8 bini kadın olmak üzere 27 bin 131 Filistinli öldürüldü, 66 bin 287 kişi yaralandı.İsrail ordusu, halkı zorla aç ve susuz bıraktığı Gazze Şeridi'nde, Uluslararası Adalet Divanı'nın İsrail'e yönelik ihtiyati tedbir kararları almasından bu yana bin 48 Filistinliyi öldürdü, 1800'ünü de yaraladı. İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ise yeni soykırım hedeflerini açıkladı. Gallant, Gazze Şeridi'nin güneyinde Mısır sınırında yer alan Refah kentine kara saldırısı başlatacaklarının işaretini verdi.Refah kenti, İsrail saldırıları nedeniyle yerlerinden edilen binlerce kişinin kente sığınmasıyla birlikte 2.3 milyon nüfusa sahip Gazze'nin yaklaşık yarı nüfusuna ev sahipliği yapıyor. İsrail güçleri, Refah kentini sık sık hava saldırılarıyla hedef alıyor. İsrail'in Refah kentine kara saldırısı başlatması halinde sivillerin Gazze Şeridi'nde sığınacak bir yerinin kalmayacağından endişe ediliyor.Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi, İsrail saldırılarından kaçan Filistinlilerin sığındığı Refah kentinde durumun "patlama noktasına" ulaştığı uyarısında bulundu.Katil İsrail ordusuna bağlı askerlerin Gazze Şeridi'nden 5 milyon dolar değerinde mücevher çaldığı ortaya çıktı. İsrail merkezli Haaretz gazetesi ise "İsrail askerleri onay almaksızın Gazze'de Filistinlilere ait evleri ateşe veriyor" şeklinde bir haber yayınladı. İsrail iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet'in eski Direktörü Carmi Gillon da insani felaketin her geçen gün derinleştiği Gazze Şeridi'nde "bir intikam savaşı" yürüttüklerini söyledi.