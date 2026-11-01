‘Soykırımcıya liman yok’

İsrail'in Gazze'de yürüttüğü soykırım savaşını destekleyen askeri tedarik zincirlerini protesto etmek amacıyla önceki gün dünya genelinde 113 limanı kapsayan bir liman işçileri grevi başladı. Kuşatma altındaki Gazze Şeridi'nde yaşayan Filistinliler de harekete destek amacıyla gösteriler düzenledi. "Liman İşçileri Savaş İçin Çalışmaz" adlı sendika koalisyonu tarafından organize edilen eylem, aktivistler tarafından bugüne kadar gerçekleştirilen bu türden en büyük koordineli liman seferberliği olarak nitelendirildi. İsrail merkezli nakliye şirketi Zimbabve'yi kastederek "Zimbabve ölüm getiriyor" yazılı pankartlar taşıyan Filistin yanlısı protestocular, ABD'nin New Jersey'deki Elizabeth Limanı önünde toplanarak silah ticaretine karşı gösteri düzenledi.

SUÇ ORTAKLARINA PROTESTO

Uluslararası Liman İşçileri Eylem Günü'nde protestocular, Gazze'deki soykırımda suç ortağı olduğuna inandıkları nakliye ve lojistik şirketlerine dikkat çektiklerini söylediler. Sabah saat 5'te protestocular pankartları arabalarına yapıştırıp uzun bir konvoy oluşturarak yola çıktılar. Liman çevresinde daireler çizen kamyon şoförleri dayanışma kornaları çaldılar. Son üç yıldır, çeşitli gruplar ve aktivistler, Elizabeth Limanı'ndan İsrail'e doğru yapıldığı iddia edilen silah sevkiyatları nedeniyle limanı hedef aldı. Filistinli mültecilerin çalınan topraklarına geri dönüş hakkını savunan ve liman önünde konvoyu organize eden Pal-Awda örgütü, yaptığı açıklamada, eyleme 22 ülkedeki 100'den fazla limanın katıldığını belirtti.

AVRUPA'DAN YOĞUN DESTEK

Fransa, İtalya, Yunanistan, İspanya ve Fas'taki sendikalar, Gazze'deki soykırım dahil Ortadoğu'daki savaşların sona erdirilmesi ve "limanların askerileştirilmesine son verilmesi" için ortak çağrıda bulundu. Filistin yanlısı "Soykırıma Liman Yok" (NHG) örgütü, yaptığı açıklamada, araştırmalarında Ağustos 2025 ile Eylül 2026 arasında İsrail'in Elbit Systems şirketine yönelik 315 parça sevkiyatının 29 ülkedeki 56 ticari limandan geçtiğini tespit ettiklerini söyledi. Yunanistan'da ENEDEP liman işçileri sendikası, ülkenin en büyük limanı Pire'de greve gitme çağrısında bulunurken İtalya'daki Unione Sindacale di Base (USB) sendikası da ülkenin önemli limanlarında gösteriler düzenleme kararı aldı. Fransa'da ise Limanlar ve Rıhtımlar Federasyonu, "liman tesislerinin askerileştirilmesine" karşı Le Havre, Marsilya, Dunkerque ve Rouen dahil büyük limanlarda grev çağrısı yaptı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör