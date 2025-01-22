Soykırımı Batı Şeria’ya taşıyacaklar

Filistinliler, Gazze Şeridi'ndeki ateşkese sevinemeden siyonist İsrail, soykırımı Batı Şeria'ya taşıyor. İsrail ordusu Batı Şeria'ya saldırılarını artırıyor. İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Batı Şeria'daki Filistinlilerin topraklarını gasp eden İsraillilere zarar gelmemesi için şiddetli saldırılar düzenleyecekleri tehdidinde bulundu. BM Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, durdurulmaması halinde İsrail'in Gazze Şeridi'nde yaptığı soykırımı işgal altındaki Batı Şeria'ya da taşıyabileceği uyarısında bulundu. Katil İsrail, Gazze'de katliamlarını Hamas'ın varlığını bahane ederek gerçekleştirmişti. Batı Şeria'da Hamas bulunmuyor. İsrail vaat edilmiş Yahudi toprakları hayaliyle Batı Şeria'ya saldırıyor.

CENİN'E SALDIRIYORLAR

İsrail, Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Cenin kentine önceki gün Demir Duvar adıyla başlattığı saldırılarını sürdürüyor. Şu ana kadar 10 Filistinli hayatını kaybetti, 40 Filistinli yaralandı. Silahlı çatışma ve patlama seslerinin duyulduğu bölgede askeri buldozerler, altyapıyı, Filistinlilere ait mülkleri ve ticari işletmeleri yıkmaya başladı. Batı Şeria'nın El Halil kentinde ise kalp krizi geçirdiği için hastaneye kaldırılmak istenen Filistinli kadın, İsrail askerlerinin kontrol noktasındaki engeli nedeniyle hayatını kaybetti.



YAHUDİ TERÖRİSTLER EVLERİ GASP EDİYOR

İŞGAL altındaki Batı Şeria'da İsrail polisinin koruması altındaki Yahudi yerleşimci teröristler yıllardır Filistinlilerin mülklerini gasp ediyor. Bölgede 700 bin yasadışı Yahudi yerleşimci bulunuyor. 250 Yahudi yerleşim alanı uluslararası hukuka göre yaasdışı kabul ediliyor. Yahudi yerleşimci teröristler ayrıca Filistinlilerin evlerini ve arabalarını yakıyor. Son olarak geçen gün Kudüs yakınlarındaki Filistin köyleri Cinsafut ve Funduq'a saldırdılar. 2024 yılında Yahudi yerleşimci teröristler 1860 saldırı düzenledi.