BM Filistin Özel Raportörü ve İtalyan vatandaşı Francesca Albanese'nin Kosta Rika'ya girişine izin verilmedi. Gözaltına alınan Albanese, "Bana sadece güvenlik gerekçesiyle gözaltında tutulduğumu söylediler. Terörizm suçlaması ancak saatler sonra ortaya çıktı. Uyuyamadım, yıkanamadım ve kişisel eşyalarım da yanımda değil. Ayrıca diplomatik pasaportumu da alıkoydular" ifadelerini kullandı.

HAVAALANINDA REHİN TUTULUYOR

Albanese, yaptığı paylaşımda da "İmparatorluğun yüzünü, sinirlerini bozduğunuz veya sınırlarını aştığınız gün anlarsınız" değerlendirmesinde bulunmuştu. Albanese, bir diğer paylaşımında da valiz ve eşyalarıyla havalimanında kaldığı yeri göstermişti.