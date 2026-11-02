'Soykırımı değil, okulları finanse edin'
Avrupa'da eğitim sorumları ve hükümet politikalarına karşı hafta sonu düzenlenen gösteriler yine şiddet olaylarına dönüştü. Fransa'da Sarı Yelekliler, sendikaların ve öğrencilerin düzenledeği gösterilerde polisle göstericiler arasında arbede yaşandı. Göstericiler, "Soykırımlardan ziyade okulları finanse edin" ve "Macron, Fransa'yı utandırıyorsun" yazılı pankartlar taşıdı. 511 kişi gözaltına alındı. Öğrenci sendikaları, hükümetin taahhütlerini yetersiz bularak, 3 ve 5 Kasım'da eylemlere dönme çağrısı yaptı. Almanya'da da birçok kente düzenlenen protestolarda polisle eylemciler çatıştı. Mağazaların camları kırıldı ve acil durum ekiplerine molotofkokteylleri atıldı. Polis, TOMA ve biber gazı ile müdahalede bulundu. Çok sayıda kişi gözaltına alındı. İsviçre'deki protestolarda da göstericiler polisle çatıştı.
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