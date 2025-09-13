Yeni Zelanda, Avustralya ve Almanya'da on binlerce kişinin katılımıyla Filistin'e destek eylemleri düzenlendi. Yeni Zelanda'nın Auckland kentindeki "İnsanlık Yürüyüşü"ne yaklaşık 20 bin kişi katıldı. Yeni Zelanda hükümetini İsrail'e yaptırım uygulamaya çağıran protestocular, Filistin bayrakları sallayarak "Soykırımı normalleştirmeyin" ve "Omurganız olsun, Filistin'in yanında durun" sloganları attı. Avustralya'nın birden fazla bölgesinde ve Almanya'nın başkenti Berlin'de de binlerce kişinin katılımıyla düzenlenen gösterilerde, Filistin'e destek verildi.