Soykırımı yüzüne söyledi

Aylardır birbirleri hakkında ağır ifadeler kullanan ABD Başkanı Donald Trump ile New York'un yeni belediye başkanı Zohran Mamdani'nin geçtiğimiz gün ilk kez yüz yüze geldiği görüşme ilginç diyaloglara sahne oldu. Trump ve Mamdani, Beyaz Saray'da basına kapalı yaptıkları görüşmenin ardından Oval Ofis'te basın mensuplarının sorularını cevapladı. İkili arasındaki diyaloglar dünya basınında büyük yankı uyandırırken Mamdani'nin Gazze çıkışı dikkat çekti. İsrail basınında ise Mamdani'nin görüşmede ABD'yi İsrail'in yaptığı soykırımı finanse etmekle suçladığı kaydedildi.

İsrail'in Gazze'deki soykırımına yönelttiği eleştiriler konusundaki sorulara cevap veren Mamdani, Trump'a İsrail hükümetinin soykırım yaptığından, ABD hükümetinin bunu finanse ettiğinden bahsettiğini söyledi. Mamdani, "Başkan'la yaptığımız toplantıda birçok New Yorklunun vergi gelirlerinin New Yorkluların yararına ve temel insan onurunu karşılayabilmeleri için harcanmasını istemesiyle ilgili duydukları endişeyi paylaştım" dedi.

Mamdani, Trump ile ayrıca İsrail konusunda "uluslararası insan hakları" üzerinden gidilmesi gerektiğini, bunların şu an halen ihlal edildiğini ve nerede olursa olsun bu konuda yapılması gereken çalışmaları dile getirdiğini de kaydetti.

İSRAİL BASINI RAHATSIZ OLDU

The Times of Israel gibi İsrailli ajanslar, Mamdani'nin görüşmede ABD'yi İsrail'in Gazze'de yaptığı soykırımı finanse etmekle suçladığı kaydedildi.

İkilinin diğer diyalogları da dünya basınında yankılandı. Mamdani'nin daha önce Trump'a "despot" demesinin hatırlatılması üzerine Trump Mamdani'yi savunarak "Bana despottan çok daha kötüleri söylendi, bu yüzden bu o kadar da aşağılayıcı değil" dedi.

Trump, seçim sürecinde Mamdani'yi "radikal solcu", hatta "komünist ve Yahudi düşmanı" olarak nitelendirmişti. Trump, basın mensuplarına Mamdani için "Sanırım çok mantıklı bir insanla tanıştım" şeklinde ifadeler kullandı.