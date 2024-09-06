Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Üsküp'te Kuzey Makedonya Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Timco Mucunski ile ikili ve heyetlerarası görüşme gerçekleştirdikten sonra ortak basın toplantısı düzenledi. Bakan Fidan, uluslararası toplumun Netanyahu'yu durdurması gerektiğinin altını çizerek, "Gazze'deki vahşet devam ediyor. Gerilimin Batı Şeria'ya sıçraması ve Mescid-i Aksa'ya yönelik provokasyonlar, durumu daha da vahim hale getiriyor. Yaşanan soykırımın baş sorumlusu, Netanyahu'nun kendisidir" dedi.Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Üsküp'te Türkçe eğitim veren Tefeyyüz İlköğretim Okulu'nu ziyaret etti. Fidan, ayrıldığı sırada okulun kapısında bekleyen Üsküp halkı tarafından sevgiyle karşılandı. Üsküplü bir kişi, Bakan Fidan aracılığıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a selamlarını iletti ve "Tayyip ağabey nasıl" diye sordu. Bakan Fidan da "Çok iyi" cevabını verdi.