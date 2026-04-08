Soykırımın etkisi 32 yıldır sürüyor
Ruanda'da 100 gün süren soykırım, yalnızca 100 binlerce kişinin hayatını kaybettiği bir insanlık trajedisi olmadı, aynı zamanda Doğu ve Orta Afrika'nın siyasi ve güvenlik yapısını kalıcı biçimde etkileyen tarihsel bir kırılma noktası olarak hafızalara kazındı. Üzerinden 32 yıl geçen Ruanda Soykırımı, her yıl 7 Nisan'da "Ruanda Soykırımı Kurbanlarını Anma Günü" kapsamında anılırken olayın mirası bölgesel istikrar ve güvenlik tartışmalarında hâlâ merkezi bir referans noktası olmayı sürdürüyor. 1994'te yaklaşık 100 gün boyunca devam eden sistematik saldırılarda, çoğunluğu Tutsi siviller olmak üzere 100 binlerce kişi ile katliamlara karşı çıkan ılımlı Hutular yaşamını yitirdi. Bu süreç, yalnızca ülke içinde değil, sınır ötesinde de milyonlarca kişiyi etkileyen insani ve siyasi bir yıkıma yol açtı.