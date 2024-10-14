Soykırımın finansörü ABD, İsrail’e asker gönderiyor

Siyonist İsrail'in Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü soykırıma her türlü desteği veren ABD yönetimi katillere kalkan olmaya devam ediyor. ABD Savunma Bakanlığı, İran'a karşı İsrail'e Terminal Yüksek İrtifa Alan Savunma (THAAD) bataryası ile asker gönderileceğini duyurdu. Savunma sistemini çalıştırmakta görevli 100 asker gönderilecek. Bu, Amerikan askerlerinin 7 Ekim 2023'ten beri İsrail'deki ilk görevi olacak.İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ise Washington'ın kararını uygulaması halinde "askerlerinin hayatını tehlikeye atmış olacağını" söyledi. Arakçi, kendilerini savunmada "hiçbir kırmızı çizgileri olmadığını" ekledi. İran'ın 1 Ekim'de gönderdiği 200 balistik füzeden birçoğu İsrail'in hava savunma sistemi Demir Kubbe'yi aşmıştı. New York Times'a konuşan bir yetkili, sistemin ve askerlerin bölgeye gönderilmesinin bir hafta alacağını söyledi. THAAD, kısa ve orta menzilli balistik füzeleri düşürebiliyor. Yaklaşık 200 kilometrelik bir menzilde, 150 kilometrelik bir irtifaya ulaşan sistem savaş başlıklarını kinetik enerji ile yok ediyor.