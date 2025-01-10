Soykırımın ilk 9 ayında 78 bin 525 kişi öldü: Ölümler bilinenden çok daha fazla

Dünyanın en eski hakemli tıp dergilerinden The Lancet'te yayımlanan makaleye göre, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının ilk 9 ayında hayatını kaybedenlerin sayısı, Filistin Sağlık Bakanlığı'nın kaydettiğinden en az yüzde 41 daha fazla olabilir. "Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten 30 Haziran 2024'e Kadar Travmatik Yaralanma Ölümleri" başlıklı makalede Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'nın 30 Haziran 2024'e kadar İsrail'in saldırılarında öldürülenlerin sayısını 37 bin 877 olarak bildirdiği aktarıldı ancak Lancet'in son analizinde bakanlıktan alınan veriler, çevrim içi anket ve sosyal medyadaki ölüm ilanları kullanılarak Haziran 2024'ün sonuna kadar travmatik yaralanmalardan 55 bin 298 ila 78 bin 525 ölüm olduğunun tahmin edildiği bildirildi. Lancet'teki veriler soykırımın ilk 9 ayını kapsadı. İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana süren saldırılarında Gazze Şeridi'nde bugüne kadar 46 bin 6 kişinin öldüğü biliniyor.

KADINLAR, ÇOCUKLAR, YAŞLILAR

Makalede, yaşamını yitirenlerin yüzde 59.1'inin kadın, çocuk ve 65 yaş üstü kişilerden oluştuğu tahminine yer verildi. Bu rakamın, Gazze'nin 7 Ekim öncesi nüfusunun yüzde 2.9'una, bunun da yaklaşık her 35 kişiden 1'ine tekabül ettiği vurgulandı. Makalede bu rakamın sadece travmatik yaralanmalardan kaynaklanan ölümleri kapsadığı için sağlık hizmeti ya da gıda yetersizliğinden kaynaklanan ölümleri ya da enkaz altında kaldığına inanılan binlerce kayıp kişiyi içermediği belirtildi.

İSRAİL ASKERLERİNE BİR DAVA DA İSVEÇ'TE

Hind Rajab Foundation bu kez de İsveç'teki bir İsrailli askere dava açtı. Vakıf daha önce de Arjantin ve Brezilya'da tatilde bulunan İsrailli askerlere savaş suçlarına karıştıkları gerekçesiyle dava açmıştı. Vakfın 10'dan fazla ülkede binden fazla soykırım askerine dava açtığı biliniyor.

ABD'DEN SOYKIRIM KALKANI

ABD Temsilciler Meclisi, İsrailli yetkililer hakkında tutuklama emri çıkaran Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne yaptırım uygulanması talep edilen tasarıyı kabul etti. Tasarı, yapılan oylamada 140 "hayır" oyuna karşı 243 "evet" oyuyla kabul edildi. Tasarının yasalaşması için hem Senato'da kabul edilmesi hem de ABD Başkanı tarafından imzalanması gerekiyor. Polonya Cumhurbaşkanı Duda da hükümetten, UCM'nin hakkında tutuklama emri çıkardığı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ülkeye girmesi halinde tutuklanmamasını istedi.

FAŞİST BAKAN İŞKENCELERE GÜLDÜ

İsrailli aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, ABD'de başkan seçilen Donald Trump'ın göreve başlamasının ardından Gazze Şeridi'ne insani yardım girişlerini en asgari düzeye düşüreceklerini duyurdu. İsrailli savaş suçlusu Bakan Itamar Ben Gvir'in ise bu kez de işkence altındaki Filistinli esirlere bakarak dalga geçtiği görüntüleri ortaya çıktı.

NEW YORK TIMES'TAN SOYKIRIM SANSÜRÜ

AMERİKAN Dostları Hizmet Komitesi (American Friends Service Committee -AFSC) isimli bir kuruluş, ABD merkezli New York Times gazetesine vermeyi planladıkları Gazze savaşıyla ilgili reklamı, "soykırım" ifadesinin engellenmesi nedeniyle geri çekti.