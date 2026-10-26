Soykırımın ve savaşların gölgesinde seçim
Washıngton-Tel Aviv, İran'a saldırılara yeniden başlayacak mı, Gazze'deki soykırım ve bölgedeki saldırılar sürecek mi tartışmalarının ortasında İsrail'deki kritik seçimlere saatler kaldı. Savaşın ve katliamın seçim propagandası olarak kullanıldığı İsrail'de yarışın mevcut Başbakan Binyamin Netanyahu ve en güçlü rakibi olan Eski Genelkurmay Başkanı ve Yashar Partisi lideri Gadi Eisenkot'un arasında geçmesi bekleniyor. Anketler, Netanyahu'nun sağcı bloğu ile onu devirmek için ortak hareket eden muhalefet partileri bloğu arasında başa baş bir yarış olduğunu gösteriyor. Bazı anketler ise siyasi belirsizliğe işaret ediyor. 7 Ekim'in birçok seçmenin kararında kilit bir rol oynaması bekleniyor. Hakkında çok sayıda suçlama olan ve iktidarda kalmak için türlü sinsi oyuna başvuran Netanyahu'ya öfke büyük. Önceki gece on binlerce kişi kendini "Bay Güvenlik" olarak tanımlayan Netanyahu'ya karşı sokağa indi. Mitinge muhalefet kanadından Yashar Partisi lideri Gadi Eisenkot, Demokratlar Partisi lideri Yair Golan ve Yisrael Beytenu Partisi lideri Avigdor Liberman da katıldı. Eisenkot, alanda 'İsrail'in yeni başbakanı' sloganlarıyla karşılandı.
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