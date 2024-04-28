Soykırımına ‘Dur’ demek için yürüdüler

İstanbul'da bir araya gelen binlerce kişi yağmur altında Özgür Filistin için yürüdü. İHH İnsani Yardım Vakfı tarafından düzenlenen yürüyüşle İsrail'in 7 Ekim'den buyana Gazze'de yaptığı soykırımda 34 binden fazla insanı katletmesi protesto edildi. Üsküdar Fıstıkağacı Metro Durağı'nda bir araya gelen binlerce kişi, Üsküdar Meydanı'na yürüdü. Yağmur altında yapılan yürüyüşe binlerce kişi katıldı. Grup sık sık "Özgür Filistin" diye slogan attı. Yürüyüş boyunca polis ekipleri çevrede önlem alırken grubun geçtiği bazı noktalar geçici olarak trafiğe kapatıldı. Üsküdar Meydanı'nda yapılan açıklamanın ardından grup dağıldı.