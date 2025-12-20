Sözcü Keçeli: “Gazze Barış Planı'nın ikinci aşamaya geçişi konusunda fikir alışverişinde bulunulmuştur"

Keçeli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 19 Aralık'ta gerçekleştirilen toplantıda Türkiye'yi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın temsil ettiğini belirtti. Görüşmelerde Gazze'deki son gelişmelerin kapsamlı şekilde değerlendirildiği aktaran Keçeli, "Toplantıda Gazze Barış Planı'nın birinci aşamasının hayata geçirilmesine ilişkin hususlar değerlendirilmiş ve ikinci aşamaya geçiş süreci konusunda fikir alışverişinde bulunulmuştur." ifadesini kullandı.

Toplantıda, birinci aşamada sağlanan ateşkesin ihlallere rağmen devam ettiğinin vurgulandığını kaydeden Keçeli, rehinelerin serbest bırakılmasının tamamlandığını ve çatışmaların büyük ölçüde sona erdiğinin ifade edildiğini bildirdi.

GAZZE'NİN YÖNETİMİ VE ULUSLARARASI GÜÇ GÜNDEMDE

Keçeli, ikinci aşamaya ilişkin olarak Gazze'nin Gazzeliler tarafından yönetilmesini sağlayacak düzenlemelerin ele alındığını, Barış Planı'nda öngörülen Barış Kurulu ile Uluslararası İstikrar Gücü konusunda atılacak adımların masaya yatırıldığını aktardı.

UKRAYNA SAVAŞI DA GÖRÜŞÜLDÜ

Öncü Keçeli, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Miami'deki temasları kapsamında ayrıca Rusya-Ukrayna savaşının durdurulmasına yönelik yürütülen diplomatik girişimler çerçevesinde yetkililerle görüş alışverişinde bulunduğunu da kaydetti.