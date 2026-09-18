Sözde ateşkesin her günü kan döktüler

Gazze Şeridi'ndeki sözde ateşkesin yürürlüğe girmesinin birinci yılına yaklaşılıyor. Ancak bu süre içerisinde soykırımcı İsrail hiçbir ateşkes kuralına riayet etmedi. Bir yandan katliamlarına devam eden siyonistler diğer taraftan da Gazze'ye girmesi gereken insani yardımları bloke etmeye devam etti. Ateşkes boyunca İsrail'in saldırılarından en az 1384 Filistinli daha şehit olurken, 5 bine yakın kişi de yaralandı. İşgalci İsrail askerleri ateşkes boyunca her gün en az 4 Filistinliyi daha öldürmüş oldu.

New York'taki Birleşmiş Milletler (BM) Kilise Merkezi'nde, farklı inanç temsilcilerinin de katılımıyla, Gazze'de öldürülen 20 binden fazla çocuk dualarla anıldı ve el yazısıyla 20 binden fazla çocuğun isimlerinin yazıldığı yaklaşık 110 metre uzunluğundaki dev kefen sergilendi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör