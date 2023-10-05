Sözde cumhuriyetin kilit isimleri için flaş karar!

Karabağ'daki sözde Ermeni yönetimin eski "cumhurbaşkanlarından" Arkadi Gukaysan ve Bako Saakyan ile "parlamento başkanı" Davit İşhanyan'ın tutuklandığı bildirildi. Azerbaycan Devlet Güvenlik Servisinden yapılan açıklamada, Gukaysan, Saakyan ve İşhanyan'ın 3 Ekim'de Hankendi şehrinde gözaltına alınarak Bakü'ye getirildikleri belirtildi.

Açıklamada, bu kişilerin "organize terör faaliyeti", "terörün finanse edilmesi", "terörizm amacıyla eğitim düzenlenmesi", "ateşli silahların ve bunların bileşenlerinin, mühimmatın, patlayıcıların ve cihazların yasa dışı olarak organize şekilde edinilmesi, depolanması ve taşınması", "kanunla öngörülmeyen silahlı grup ve gruplar oluşturmak ve bunların faaliyetlerine katılmak" suçlarından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandıkları kaydedildi.

Gukaysan 1997-2007, Saakyan 2007-2020 döneminde Karabağ'daki işgalci rejiminin sözde "cumhurbaşkanlığını" yürütmüştü. Daşnaksutyun Partisinin "Karabağ temsilcisi" İşhanyan ise bu yıl sözde Ermeni yönetimin "parlamento başkanı" seçilmişti.

Azerbaycan makamları, Karabağ'daki sözde Ermeni yönetimin eski "cumhurbaşkanlarından" Arayik Harutyunyan'ın da yakalandığını duyurmuştu.