Srebrenitsa soykırımcısına resmi tören AB’yi ayağa kaldırdı: Avrupa karanlık geçmişiyle yüzleşemedi

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da Temmuz 1995'te Boşnaklara karşı işlenen soykırımdan hüküm giyen savaş suçlusu Ratko Mladic'in cesedinin Sırbistan'da resmi törenle gömülmesinin ardından, X sosyal medya platformundaki hesaplarından eş zamanlı olarak aynı mesajı paylaştı.

Mladic'in gömülmesine ilişkin görüntüleri "şoke edici" olarak nitelendiren iki AB lideri, onun soykırım, savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan hüküm giymiş bir savaş suçlusu olduğunu hatırlattı.

Costa ve von der Leyen, cenazede "resmi desteğe işaret eden unsurların" bulunmasının ve üst düzey Sırp yetkililerin törene katılmasının "derinden üzücü" olduğunu belirtti.

Paylaşımda, bu durumun Avrupa'nın yakın tarihinin karanlık bir dönemiyle yüzleşmedeki başarısızlığı gösterdiği ve Sırbistan'ın AB üyelik sürecinin temelini oluşturan değerlerle bağdaşmadığı vurgulandı.

İki lider, eski Yugoslavya'daki savaşlarda işlenen suçların tüm mağdurları ve hayatını kaybedenlerin yakınlarıyla dayanışma içinde olduklarını ifade etti.