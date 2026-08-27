Srebrenitsa soykırımı tanıkları konuştu: Mladic öldü ama bu hiçbir şeyi değiştirmiyor

Srebrenitsa Anıt Merkezi Müdürü Emir Suljagic, ABD merkezli X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Mladic öldü ama bu hiçbir şeyi değiştirmiyor. Toplu mezarlar silinmiyor. Öldürülenler geri gelmiyor." ifadelerini kullandı.

"GERÇEĞİN, SORUMLULUĞUN VE ANMANIN ÖLMESİNE İZİN VERMEYELİM"

Mladic'in ölümünün, kendisini "tarihi bir kişilik" haline getirmeyeceğine vurgu yapan Suljagic, "Cezaevinde, soykırım ve diğer en ağır suçlardan hüküm giymiş birisi olarak öldü. Gerçeğin, sorumluluğun ve anmanın ölmesine izin vermeyelim." sözlerini kullandı.

Srebrenitsa ve Zepa Anneleri Derneği Başkan Yardımcısı Kada Hotic ise hasta olduğu için serbest bırakılması talep edilen Mladic'in bu isteğinin kabul edilmemesinin önemli olduğunu belirterek, "Müebbet hapse mahkum edilmişti. Cezaevinde, bu cezayla ölmesi tarihe geçecek." değerlendirmesinde bulundu.