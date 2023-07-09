Srebrenitsa soykırımının kurbanları dua ve gözyaşlarıyla uğurlandı

İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana Avrupa'daki en büyük katliam olarak nitelendirilen Srebrenitsa soykırımının 28'inci yılı. Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da 1995'teki soykırımda öldürülen ve bu yılki anma törenlerinin ardından toprağa verilecek 30 kurbanın cenazesi, başkent Saraybosna'dan dün gözyaşlarıyla uğurlandı. Visoko Şehir Mezarlığından hareket eden, soykırımında hayatını kaybeden ve kimlikleri tespit edilen 30 kurbanın tabutlarını taşıyan konvoy, başkent Saraybosna'daki Cumhurbaşkanlığı binası önüne geldi. Konvoy, yüzlerce Saraybosnalı tarafından çiçeklerle karşılandı. Duygusal anların yaşandığı konvoy geçişi sırasında birçok kişi kamyona sarılarak gözyaşı döktü. Konvoy ayrıca, Öldürülen Çocuklar Anıtı, Markale gibi savaş sırasında katliamların yaşandığı simge mekanlar önünden de geçti.Dün akşam Potoçari'ye ulaşan cenazeler, bugün Potoçari Anıt Mezarlığı'na taşınacak. Tabutlar, 11 Temmuz Salı kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek. Soykırımın 28'inci yıl dönümünde toprağa verilecek 30 soykırım kurbanından en genci öldürüldüğünde 15 yaşında olan Elvir Salcinovic, en yaşlı kurbanın ise 65 yaşındayken öldürülen Nezir Muminovic olduğu belirtildi. Öte yandan soykırımın 28'inci yılında, soykırımdan kurtulmak isteyen sivillerin kullandığı güzergah takip edilerek yapılan geleneksel 'Barış Yürüyüşü' önceki gün başladı.