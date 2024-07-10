Srebrenitsa’da acı ilk günkü gibi taze

Bosna Hersek'in Srebrenitsa kentinde 1995 yılında Sırpların binlerce Müslüman sivil Boşnak'a uyguladığı soykırımın bugün yıldönümü. Yıllar içinde Sırp soykırımında öldürülen ve toplu mezarlara gömülen binlerce Boşnak'ın cenazelerine ulaşıldı. Soykırımın 29. yılında da 14 Boşnak'ın cenazesine ulaşıldı. Bugün de başkent Saraybosna'dan Potoçari Anıt Mezarlığı'nda düzenlenecek törenle 14 Boşnak'ın cenazesi defnedilecek. Avrupa'nın göbeğinde 1992-1995 arasındaki soykırımda Srebrenitsa'da yaşananlar ise Batı'nın ikiyüzlü tutumunu ortaya çıkarmıştı. Birleşmiş Milletler 1993 yılında Srebrenitsa'yı Boşnaklar için 'güvenli bölge' ilan etmişti.Ancak Ratko Mladic komutasındaki Sırplar, 11 Temmuz 1995'te Hollandalı (BM) askerlerinin koruması altındaki Srebrenitsa'ya girdi ve binlerce Müslüman Boşnak sivili savunmasız bırakıldı. Sırp ordusu, en az 8 binin üzerinde kadın, erkek ve çocuk Boşnak Müslüman sivili ormanlık alanda, fabrikalarda ve depolarda katletti ve toplu mezarlara gömdü. Srebrenitsa Soykırımı'ndan bu yana toplu mezarlardan 7 bin Müslüman'ın cenazesine ulaşılırken, cenazesine ulaşılamayan 1000'den fazla kişi bulunuyor.