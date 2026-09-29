Srebrenitsa'da Sırp baskını tehdidi
Srebrenitsa Anıt Merkezi Müdürü Emir Suljagic, Bosna Hersek'teki iki entiteden biri olan Sırp Cumhuriyeti (RS) polisleri tarafından baskın yapılabileceği uyarısında bulundu. Sosyal medyadan açıklama yapan Suljagic, "Anıt merkezine baskın düzenlenmesine yönelik bir plan hazırlandığını kesin olarak biliyorum. Anladığım kadarıyla operasyonda özel polis birlikleri ve Bosnalı Sırplara ait televizyon kanallarının kameraları da yer alacak. Operasyonun iki amacı olduğu görülüyor, birincisi, anıt merkezini itibarsızlaştırmak ve yıldırmak, ikincisi ise beni cezaevine koyarak yıllarca siyasi saiklerle yürütülen yargı süreçlerine maruz bırakmak" dedi. Bijeljina Savcılığı, Anıt Merkez'de çalışan 26 kişiyi ifadeye çağırmıştı.
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