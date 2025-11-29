Sri Lanka’da bilanço ağırlaşıyor: Can kaybı 123’e yükseldi

Sri Lanka Afet Yönetim Merkezi'ne göre, felakette hayatını kaybedenlerin sayısının 123'e çıkarken 130 kişiye ise hâlâ ulaşılamıyor.

44 BİN KİŞİ SIĞINAKLARA AKIN ETTİ

Yaklaşık 44 bin kişi geçici sığınaklara yerleşirken, ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

Ülkede devlet daireleri ve okullar kapanırken, seller ve heyelanlar nedeniyle birçok yol ve demir yolu da ulaşıma kapatıldı.