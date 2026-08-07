Sri Lanka’da cezaevi karıştı: Kanlı olayda 2 kişi öldü

Sri Lanka’da başkent Colombo yakınlarındaki cezaevinde çıkan kargaşa kanlı bitti. Olayda 2 kişi yaşamını yitirirken, 11 kişi yaralandı. Yetkililer, cezaevinde kontrolün yeniden sağlandığını ve soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Sri Lanka’da cezaevi karıştı: Kanlı olayda 2 kişi öldü
AA

Sri Lanka basınındaki haberlere göre başkent Colombo'nun 90 kilometre doğusundaki hapishanede henüz bilinmeyen nedenle kargaşa çıktı.

Olayda 2 kişi yaşamını yitirdi, 11 kişi yaralandı.

Emniyet yetkilileri, soruşturma başlatıldığını ve durumun kontrol altına alındığını belirtti.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Alperen Cengiz - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!