Sri Lanka’da cezaevi karıştı: Kanlı olayda 2 kişi öldü

Sri Lanka basınındaki haberlere göre başkent Colombo'nun 90 kilometre doğusundaki hapishanede henüz bilinmeyen nedenle kargaşa çıktı.

Olayda 2 kişi yaşamını yitirdi, 11 kişi yaralandı.

Emniyet yetkilileri, soruşturma başlatıldığını ve durumun kontrol altına alındığını belirtti.

Haber Girişi Alperen Cengiz - Editör