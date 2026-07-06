Sri Lanka’da cezaevinde kanlı isyan: 5 gardiyan dahil 25 kişi öldü
Sri Lanka'daki Negombo Cezaevi’nde çıkan isyanda 5 gardiyan ve 20 mahkum yaşamını yitirdi. Güvenlik güçleri cezaevi çevresinde önlemleri artırırken, olayın nedenine ilişkin soruşturma sürüyor.
Sri Lanka basınındaki haberlere göre, Negombo Cezaevi'nde patlak veren isyanda dün 2 mahkum yaşamını yitirdi.
Yetkililer, bugün sabah saatlerinde yeniden şiddetlenen olaylarda 23 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı.
Yaşamını yitirenlerden 5'inin gardiyan, 20'sinin mahkum olduğunu duyuran yetkililer, isyanda yaklaşık 100 kişinin yaralandığını belirtti.
Güvenlik önlemlerinin artırıldığı bölgede ilave polis ekipleri görevlendirildi, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.