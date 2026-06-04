Sri Lanka’da yangın faciası: 12 kişi hayatını kaybetti

Yerel polis yetkilileri tarafından yapılan açıklamaya göre, ülkenin batısındaki Anguruwatota bölgesinde huzurevinde yangın çıktı.

12 ÖLÜ, 8 YARALI

Yangında ilk belirlemelere göre 12 kişinin yaşamını yitirdiğini aktaran yetkililer, 8 kişinin de yaralandığını kaydetti.

Yetkililer, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığı, huzurevi yöneticisinin görevi ihmalden gözaltına alındığı bilgisini paylaştı.

Haber Girişi Zahit Yılmaz - Editör