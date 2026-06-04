Sri Lanka'da yangın faciası: 12 kişi hayatını kaybetti

Sri Lanka'nın batısında bulunan huzurevinde çıkan yangında ilk belirlemelere göre 12 kişinin öldüğü, 8 kişinin yaralandığı belirtildi.

Sri Lanka’da yangın faciası: 12 kişi hayatını kaybetti
AA

Yerel polis yetkilileri tarafından yapılan açıklamaya göre, ülkenin batısındaki Anguruwatota bölgesinde huzurevinde yangın çıktı.

12 ÖLÜ, 8 YARALI

Yangında ilk belirlemelere göre 12 kişinin yaşamını yitirdiğini aktaran yetkililer, 8 kişinin de yaralandığını kaydetti.

Yetkililer, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığı, huzurevi yöneticisinin görevi ihmalden gözaltına alındığı bilgisini paylaştı.

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Haber Girişi Zahit Yılmaz - Editör
#YANGIN

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