Sri Lanka’dan İran’a cenaze teslimi: ABD saldırısında ölen 84 denizci ülkesine gönderilmeye başladı

Sri Lanka, ABD'nin saldırısı sonucu batan İran gemisinde hayatını kaybeden İranlı denizcilerin cenazelerini ülkesine iade etmeye başladı.

Yerel basında yer alan haberlere göre, 4 Mart'ta meydana gelen saldırı sonrası hayatını kaybeden 84 İranlı askerin naaşlarının İran'a teslim edilmesi için süreç başlatıldı.

MAHKEME CENAZELERİN TESLİMİNE ONAY VERDİ

Daily Mirror gazetesinin haberine göre, Galle Başyargıcı Sameera Dodangoda'nın talimatları doğrultusunda cenazelerin İran'ın Colombo Büyükelçiliğine teslim edilmesine karar verildi.

Bu kararın ardından cenazelerin iadesine yönelik işlemlerin sürdüğü bildirildi.

CENAZELER HAVALİMANINA SEVK EDİLDİ

Geçici olarak Galle Ulusal Hastanesi'nde muhafaza edilen cenazelerden 45'inin İran'a gönderilmek üzere Mattala Rajapaksa Uluslararası Havalimanı'na sevk edildiği belirtildi.

Yetkililer, hayatını kaybeden diğer denizcilerin cenazelerinin de teslim edilmesi için gerekli hazırlıkların devam ettiğini açıkladı.

İRAN'A AİT GEMİ BATIRILMIŞTI

Sri Lanka Donanması, 4 Mart'ta Galle kenti açıklarında "imdat" çağrısı yapan İran Donanmasına ait "IRIS Dena" gemisinin Hint Okyanusu'nda battığını teyit etmişti.

İran ordusu 136 mürettebatın bulunduğu gemide 104 askerin hayatını kaybettiğini, 32 personelin yaralı olarak kurtulduğunu belirtmişti.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Sri Lanka açıklarındaki İran gemisinin, denizaltıdan fırlatılan torpidoyla batırıldığını açıklamıştı.

Sri Lanka, İran'a ait savaş gemisinin batırılmasının ardından yakınlardaki sularda bulunan bu ülkeye ait ikinci geminin kontrolünü ele geçirmişti.