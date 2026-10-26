Star Trek oyuncusu Walter Koenig hayatını kaybetti

Dizi, farklı oyuncu kadrolarıyla çekilen çok sayıda yan televizyon dizisine ve binlerce hayranı bir araya getiren etkinliklere de ilham verdi.

Koenig'in canlandırdığı Pavel Chekov karakteri, Star Trek dizisinde uzay gemisi Enterprise'ın köprü ekibindeki Sovyetler Birliği'ni temsil eden tek isim olarak öne çıkıyordu.