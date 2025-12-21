Starmer ve Trump, telefonda görüştü! Gündem Gazze ve Ukrayna...

İngiltere Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan yapılan açıklamaya göre, iki lider telefon görüşmesine Ukrayna'daki savaşı değerlendirerek başladı.

Başbakan Starmer, Ukrayna'da herhangi bir barış anlaşmasını desteklemek, düşmanlıkların adil ve kalıcı şekilde sona ermesini sağlamak için Gönüllüler Koalisyonu'nun çalışmaları hakkında Trump'a bilgi verdi.

Liderler, görüşmede Gazze'deki durumu da ele aldı.

Starmer, ayrıca İngiltere'nin yeni Washington Büyükelçisi olarak Christian Turner'ın atanmasıyla ilgili güncel bilgileri paylaştı ve atamanın iki ülke arasındaki ilişkileri daha da derinleştireceğini kaydetti.