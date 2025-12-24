Starmer’dan Noel mesajı: ’Hayat pahalılığıyla mücadele önceliğimiz’

Videolu Noel mesajında konuşan Starmer, yılın bu döneminde kayıpların ve yaşanan zorlukların daha yoğun hissedildiğine dikkat çekti. "İngiltere genelinde pek çok kişinin hâlâ hayat pahalılığıyla mücadele ettiğini biliyorum. Bu konunun çözümü benim önceliğim" ifadelerini kullandı.

Noel döneminde toplumsal dayanışmanın önemine vurgu yapan Starmer, vatandaşlara komşularını, uzun süredir haber alamadıkları arkadaş ve akrabalarını aramaları çağrısında bulundu. Küçük bir ilginin bile büyük fark yaratabileceğini söyledi.

GÖREV BAŞINDAKİLERE TEŞEKKÜR

Başbakan Starmer, Noel günü görev yapacak Ulusal Sağlık Sistemi (NHS) çalışanları, acil servis ekipleri, gönüllüler ve silahlı kuvvetler mensuplarına da teşekkür ederek, "Ülkeyi ayakta tutan ve toplumun güvenliği için fedakârca çalışan herkese minnettarız" dedi.