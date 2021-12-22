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Haberler Dünya Haberleri Stephen King'in Musk'la ilgili sözlerine hayranlarından tepki: Bugüne kadar yazdığın en korkunç şey
Giriş Tarihi: 22.12.2021 17:02 Son Güncelleme: 22.12.2021 17:02

Stephen King'in Musk'la ilgili sözlerine hayranlarından tepki: Bugüne kadar yazdığın en korkunç şey

Stephen King’in Musk’la ilgili sözlerine hayranlarından tepki: Bugüne kadar yazdığın en korkunç şey

Korku romanı yazarı Stephen King, önceki haftalarda Time dergisinin Elon Musk'ı '2021 yılının kişisi' seçmesi üzerine, "Ona hayranım" deyince, hayranları tepki gösterdi. "Elon Musk'ı sevdiğin için bizi kaybettin" diyen pek çok kullanıcı King'in bu ifadesinin bugüne kadar yazdığı en korkunç şey olduğunu söyledi.

Time dergisi, geçtiğimiz günlerde Tesla'nın CEO'su milyarder Elon Musk'ı 2021 yılının kişisi ilan etti. Bu durumu yorumlayan Korku romanı yazarı Stephen King, "Elon Musk'a hayranım, ancak aslında gerçek yılın kişileri koronaya karşı savaşan doktorlar, hemşireler ve tüm sağlık görevlileridir" dedi.

"BUGÜNE KADAR YAZDIĞIN EN KOKUNÇ ŞEY"

Takipçiler ise, King'in Musk'a duyduğu hayranlığa şaşırarak, "Bugüne kadar yazdığın en korkunç" diye tepki gösterdi. Bazı kullanıcılar ise "Bu hayranlığın yüzünden beni kaybettin" dedi.

UZUN ZAMANDIR ELEŞTİRİLİYOR

Musk, korona hakkında yanlış bilgi yaydığı ve kripto para çıkışları nedeniyle eleştiri oklarının hedefi oluyor. Musk, Time tarafından elektrikli otomobil endüstrisindeki çalışmalarının yanı sıra insanlığı Mars'a götürme planları nedeniyle seçildi.

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Stephen King'in Musk'la ilgili sözlerine hayranlarından tepki: Bugüne kadar yazdığın en korkunç şey
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