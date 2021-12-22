Stephen King’in Musk’la ilgili sözlerine hayranlarından tepki: Bugüne kadar yazdığın en korkunç şey

Time dergisi, geçtiğimiz günlerde Tesla'nın CEO'su milyarder Elon Musk'ı 2021 yılının kişisi ilan etti. Bu durumu yorumlayan Korku romanı yazarı Stephen King, "Elon Musk'a hayranım, ancak aslında gerçek yılın kişileri koronaya karşı savaşan doktorlar, hemşireler ve tüm sağlık görevlileridir" dedi.
"BUGÜNE KADAR YAZDIĞIN EN KOKUNÇ ŞEY"
Takipçiler ise, King'in Musk'a duyduğu hayranlığa şaşırarak, "Bugüne kadar yazdığın en korkunç" diye tepki gösterdi. Bazı kullanıcılar ise "Bu hayranlığın yüzünden beni kaybettin" dedi.
UZUN ZAMANDIR ELEŞTİRİLİYOR
Musk, korona hakkında yanlış bilgi yaydığı ve kripto para çıkışları nedeniyle eleştiri oklarının hedefi oluyor. Musk, Time tarafından elektrikli otomobil endüstrisindeki çalışmalarının yanı sıra insanlığı Mars'a götürme planları nedeniyle seçildi.