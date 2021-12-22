Stephen King’in Musk’la ilgili sözlerine hayranlarından tepki: Bugüne kadar yazdığın en korkunç şey

"BUGÜNE KADAR YAZDIĞIN EN KOKUNÇ ŞEY"

Takipçiler ise, King'in Musk'a duyduğu hayranlığa şaşırarak, "Bugüne kadar yazdığın en korkunç" diye tepki gösterdi. Bazı kullanıcılar ise "Bu hayranlığın yüzünden beni kaybettin" dedi.