Stoltenberg: NATO, tarihteki en başarılı ittifaktır

"RUSYA'NIN KAZANMASINA İZİN VEREMEYİZ"

Rusya'nın Ukrayna'daki savaşın nesillerdir görülen en büyük güvenlik krizi olduğunu vurgulayan Stoltenberg, "Ukrayna, olağanüstü cesaret gösterdi ve NATO müttefikleri de daha önce benzeri görülmemiş miktarda destek sağladı. Fakat gerçekçi olalım, Ukrayna için desteğimiz garanti değildi. Bu basit bir mesele değil çünkü desteğimizin bir bedeli ve getirdiği riskler söz konusu. Gerçek şu ki, Rusya gibi saldırgan bir komşunuz olduğunda ortada bedeli olmayan seçenekler bulunmuyor. Savaşta risksiz seçenek yoktur ve unutmayın, en büyük risk, Rusya'nın Ukrayna'da kazanması olacaktır. Bunun olmasına izin veremeyiz" dedi.

Rusya'nın kazanmasının Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i daha da cüretkar hale getireceğini söyleyen Stoltenberg, "Bu aynı zamanda İran, Kuzey Kore ve Çin'deki otoriter liderleri de cesaretlendirecektir. Hepsi de Rusya'nın vahşi savaşını destekliyor. Hepsi, NATO'nun başarısız olmasını istiyor. Bu savaşın neticesi, önümüzdeki on yıllar boyunca küresel güvenliği şekillendirecek. Özgürlük ve demokrasi için ayağa kalkmanın zamanı şimdi, yeri ise Ukrayna" dedi.