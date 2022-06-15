“Stoltenberg’in çabalarını takdire şayan buluyoruz”

DışişleriBakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesi soruları yanıtladı. Çavuşoğlu, İsveç'ten terörle mücadele konusunda gelen mesajla ilgili olarak, Türkiye'nin beklentilerini ve endişelerini yazılı bir şekilde ilettiğini ve somut yanıt beklediğini ifade etti. Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in, Türkiye'nin endişelerini dile getirdiğine işaret ederek, "Stoltenberg, S-400 ve diğer konularda da her zaman samimice düşüncelerini açıkladı. İsveç ve Finlandiya ziyaretlerinde de Türkiye'nin endişelerinin giderilmesi gerektiğini söylüyor, çaba da sarf ediyor. Stoltenberg'in bu çabalarını takdire şayan buluyoruz" dedi. NATO sekretaryasının da çaba harcadığını kaydeden Çavuşoğlu, "Biz sadece bir yasa değil, hangi konularda ne beklediğimizi açıkça yazılı bir şekilde verdik. Onlardan yazılı bir şekilde yanıt bekliyoruz" diye konuştu. Çavuşoğlu, İrlanda ve Norveç'li mevkidaşlarıyla düzenlediği ortak basın toplantısında da İsveç ve Finlandiya'nın Türkiye'ye gönderdiği belgelerin beklentileri karşılamaktan uzak olduğunu söyledi, "Top şu an karşı ülkelerde. Mektup değil cevaplarını bekliyoruz" dedi.BAKAN Çavuşoğlu, Ukrayna'nın Karadeniz yoluyla tahıl ihracatı yapabilmesi için mayınların temizlenmesine gerek olmadığını, güvenli hatlar açılabileceğini belirtti. Çavuşoğlu, Türkiye'nin, BM planını desteklediğini vurgulayarak, "Taraflar anlaşırsa İstanbul'da detayları görüşmek üzere bir araya gelebileceğimizi söyledik" dedi.