Su baskınından etkilenen Cide'de yaralar sarılıyor
Kastamonu'da şiddetli yağışın ardından su baskınlarının yaşandığı Cide ilçesinde ekiplerin çalışmalarıyla yaşam normale dönüyor. Türkiye Afet Müdahale Planı'nın (TAMP) devreye alındığı ilçede AFAD koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında 200'e yakın noktada çok sayıda personelin desteğiyle motopomplar, vidanjörler ve dalgıç pompalar kullanılarak su tahliye çalışmaları gerçekleştirildi. Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri arazözlerle cadde, sokak ve bina girişlerini yıkayarak çalışmalara destek verdi. Ekiplerin alt ve üstyapılar ile binalardaki hasar tespit çalışmaları ise sürüyor.
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