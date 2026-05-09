Suç işleyen çocuklara elektronik bileklik

Uzun süredir sokak çetelerine karşı mücadele eden İsveç yönetimi şimdi de elektronik bilekliği devreye sokmaya hazırlanıyor. İsveç hükümeti, ölümcül çete şiddetiyle mücadele kapsamındaki son adımı olarak, suç şebekelerine katılma riski taşıyan çocukların elektronik 'bileklikler' ile izlenmesini planladığını duyurdu. Çeteler suça karışmaları halinde yaş indirimden daha az ceza alan çocukları çok sık kullanıyor. İsveç'te mevcut olan 15 yaş ceza sorumluluğu sınırı, 1 Temmuz'dan itibaren en az 4 yıl hapis cezası gerektiren suçlar için 13'e indirilecek.