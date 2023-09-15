Suç örgütü liderinden skandal itiraf! Belgesel için verdiği röportajda…

İspanya'nın Bask bölgesinin bağımsızlığı için 60 yıl (1958-2018) terör faaliyetlerinde bulunan ETA örgütünün eski liderlerinden "Josu Ternera" lakaplı Jose Antonio Urrutikoetxea, belgesel için verdiği röportajda şimdiye kadar faili meçhul kalan bir cinayeti üstlendi. İspanya'nın önemli uluslararası film festivallerinden olan ve 22 Eylül'de başlayacak 71. San Sebastian Film Festivali'nde gösterilecek, eski ETA lideri Josu Ternera ile yapılmış bir röportajdan oluşan "No me llames Ternera" (Bana Ternera deme) adlı belgesel büyük tartışmalara yol açtı.

MAĞDUR AİLELER İSYAN ETTİ

İspanyol gazeteci ve televizyoncu Jordi Evole'nin yönettiği belgeselde konuşan 72 yaşındaki eski ETA lideri, Bask bölgesinin Galdakao ilçesinin eski belediye başkanı Victor Legorburu'nun 1976'da evinin önünde silahlı saldırı sonucu öldürülmesi olayını organize edenlerden biri olduğunu itiraf etti.