Suç ortakları

Yunanistan'ın Ege'deki göçmenleri zorla Türkiye'ye geri itmesinde yalnız hareket etmediği bir kez daha ortaya çıktı. Atina yönetiminin daha önce birçok kez insanlık dışı uygulamalarla göçmenleri ölüme ittiği saptanmıştı. Bu kez Avrupa Birliği'nin (AB) dış sınırlardan sorumlu kurumu Frontex'in de yaşananlarda parmağı olduğu belirlendi. Gerçekleri ortaya çıkan AB Yolsuzlukla Mücadele Ofisi (OLAF) oldu. Açıklanan raporda Frontex üst düzey yetkilileri, göçmenlerin Yunanistan'dan Türkiye'ye yasadışı olarak "geri itilmelerini" örtbas etmekle suçlandı. Euronews'ün haberine göre Frontex, OLAF'ın bulgularının eski olduğu savunmasını yaptı.Görgü tanıklarıyla yapılan görüşmelere yer verilen raporda, geri itmelerin nasıl gerçekleştiği konusunda ayrıntılar verildi. Raporda Frontex yetkililerinin Yunanistan'dan gelecek tepkilerden korktukları için "geri itmeleri" bildirmemiş olabileceği kaydedildi. Raporda, Frontex'in bir keşif uçağının Ege Denizi'nde Yunanistan'ın geri itmeleri gerçekleşirken, bunu görüp görgü tanığı olmama adına özellikle farklı bir bölgede uçmayı tercih ettiği görüşü de dile getirildi.Başkanlığı verilerine göre, Yunanistan unsurları tarafından 2020 yılından 31 Mayıs 2022'ye kadar toplam 41 bin 523 düzensiz göçmeni geri itildiğinin tespit edildiği aktarıldı. Yunan sahil güvenlik birimleri birçok kez göçmenleri döverek ölüme terk ettikleri belirlenmişti.